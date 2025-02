*Vídeo: ParaibaOnline

Campina Grande prepara-se para mais uma edição do Crescer – Encontro da Família Católica, evento que acontece durante o período de Carnaval dentro da programação do Carnaval da Paz. Em entrevista à Rádio Caturité FM, Gustavo Lucena, coordenador do evento, destacou a importância do Crescer na restauração de famílias e no fortalecimento da fé.

“O evento, ao longo desse tempo, tem acumulado grandes testemunhos de famílias que foram restauradas, casamentos refeitos, filhos que foram libertos da dependência química. É uma ação divina direta na família durante esse período de Carnaval”, afirmou Gustavo.

Tema de 2025: “Na família está a esperança”

Neste ano, o Crescer traz como tema “Na família está a esperança”, uma reflexão sobre a importância de manter a fé e a resiliência, especialmente entre os jovens. “Hoje, percebemos que muitos filhos têm perdido a esperança, a força para continuar. Nos dias do evento, vamos refletir sobre a necessidade de encontrar em Jesus a força para seguir e lutar”, pontuou o coordenador.

Reconhecimento nacional e estrutura

O Crescer tem alcançado grande reconhecimento no cenário católico nacional. Segundo Gustavo Lucena, 12 estados brasileiros já têm representantes inscritos no evento. Além disso, a estrutura contará com 350 voluntários e 180 profissionais contratados, incluindo equipes de segurança, brigadistas e técnicos de som.

A juventude tem um papel importante na organização. “Dos 350 voluntários, 52% estão participando pela primeira vez e 40% têm até 23 anos. Muitos vêm de famílias não católicas e encontram no evento uma experiência com Deus”, explicou Gustavo.

Programação para toda a família

A programação do Crescer 2025 será voltada para todas as idades, incluindo um espaço especial para crianças de 4 a 9 anos, com atividades de evangelização. “Não é apenas recreação, mas uma experiência espiritual completa, com momentos de adoração e catequese”, ressaltou o coordenador.

O evento terá início com uma missa de abertura nesta sexta-feira, às 19h30, na Catedral de Campina Grande. Já entre sábado e terça-feira, as atividades acontecerão das 14h às 21h, facilitando a participação das famílias e de excursionistas que vêm de outras cidades.

Grandes nomes na programação

A edição deste ano contará com a presença de importantes figuras da Igreja e do meio católico, como:

– Padre Marlon Múcio, conhecido por seu testemunho de fé ao enfrentar uma doença rara.

– Juliano Cazarré, ator global, que compartilhará sua experiência de conversão e fé em meio aos desafios familiares.

– Padre Fábio Vieira, diretor espiritual do apostolado do Beato Carlo Acutis, trazendo relíquias do futuro santo.

– Moisés Rocha, Guto Azevedo e professor Rafael Brito, que trará palestras sobre a espiritualidade e o papel dos anjos na vida cristã.

– Deputada federal Simone Marqueto, criadora da “Lei do Rosário”, que atua na defesa de pautas católicas no Congresso Nacional.

– William Sanfona, jovem missionário que usa a sanfona como instrumento de evangelização.

Um evento de fé e renovação

Com uma programação diversificada e um público crescente, o Crescer 2025 promete ser um momento de fortalecimento da fé e de renovação para muitas famílias.

“O evento não é apenas um encontro religioso, mas uma oportunidade de transformação para aqueles que buscam uma nova esperança”, concluiu Gustavo Lucena.