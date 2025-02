Destaque Nacional! O portal Correio Braziliense trouxe nesta terça-feira (25) uma matéria especial classificando a cidade de Campina Grande como a que possui a maior festa junina do país. Ou seja, mais uma vez, O Maior São João do Mundo se consolida como o mais visto e lembrado quando o assunto é evento junino.

“Campina Grande, localizada no estado da Paraíba, é um destino fascinante que combina história rica, cultura vibrante e eventos únicos. Conhecida como a “Rainha da Borborema”, a cidade se destaca por suas contribuições econômicas e culturais, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo”, diz a publicação.

A matéria oferece um guia completo para conhecer a cidade, desde sua história até dicas práticas para aproveitar ao máximo sua visita.

Em outro trecho, a matéria aponta que Campina Grande se tornou um importante centro educacional e tecnológico no Nordeste do Brasil. “A cidade abriga várias universidades e institutos de pesquisa, contribuindo para seu apelido de ‘Cidade Universitária’. Eventos históricos, como a Revolução de 1930, também deixaram marcas significativas, moldando a identidade cultural e política da região”, cita o texto.

A secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Campina Grande, Tâmela Fama, reforçou a importância de Campina Grande para o estado, região e o país.

“Apesar de ser um editorial completo, a porta de chamada do texto é o nosso _O Maior São João do Mundo_. Ou seja, muito além de mais de 30 dias de forró, o evento chama a atenção e, através dele, muitos descobrem todos os encantos e atrativos do nosso município”, celebrou Tâmela.

O coordenador municipal de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá, apresentou ainda outra visão sobre a matéria.

“É uma vitrine que fortalece a intenção de colocarmos Campina Grande no calendário turístico de todas as épocas do ano. Porque há um ‘cardápio’ completo dos atrativos do nosso lugar nessa matéria. Sempre elevando o nome da cidade. O que não deixa também de ser resultado de todo o esforço de nossa equipe, liderada pela secretária Tâmela e, mais importante ainda, comandado pelo prefeito Bruno Cunha Lima”, destacou Pablo.

Em 2025, O Maior São João do Mundo terá 38 dias de duração (de 30 de maio a 06 de julho).