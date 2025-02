Prefeitura de Campina Grande e Energisa firmam parceria para reorganizar cabos de telecomunicações

A Prefeitura de Campina Grande e a Energisa estabeleceram uma parceria para regularizar a situação dos cabos de telecomunicações na cidade. Nesta quarta-feira (26), o prefeito Bruno Cunha Lima se reuniu com representantes da Energisa Paraíba e de órgãos da administração municipal para discutir a aceleração do projeto de readequação do cabeamento de telecomunicações.

O encontro, realizado na sede da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), teve como objetivo reforçar o compromisso da gestão municipal em modernizar a infraestrutura urbana, garantindo mais organização e segurança para a população.

Segundo o prefeito, a reorganização dos cabos aéreos de telecomunicações, que atualmente se encontram desordenados em diversas vias da cidade, é de extrema importância. “A iniciativa busca eliminar riscos de acidentes, como quedas de fios, e reduzir o impacto visual causado pela sobreposição de redes. É essencial oferecer um ambiente urbano mais digno e funcional para os campinenses”, explicou.

Por sua vez, o diretor técnico e comercial da Energisa, Fábio Lancelotti, ressaltou a importância da parceria. Ele explicou que será feito um levantamento para identificar os ocupantes das redes de telecomunicações, como as empresas de telefonia, internet e TV a cabo. A partir disso, o Procon enviará notificações para que as empresas regularizem a instalação dos cabos.