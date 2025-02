Morre procurador de Justiça aposentado; MPPB decreta luto oficial

A Procuradoria-Geral de Justiça decretou três dias de luto oficial no Ministério Público da Paraíba pelo falecimento do procurador de Justiça aposentado Valberto Cosme de Lira. O membro do MPPB serviu à instituição por mais de 40 anos. A notícia de sua morte, aos 76 anos, deixou muita gente triste e pesarosa, entre integrantes da instituição, amigos, jornalistas (por meio dos quais sempre manteve um diálogo com a sociedade), operadores do Direito, autoridades do Estado, entre outros. O MPPB solidariza-se com seus familiares.

O procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, lamentou a perda: “Acordamos hoje com uma notícia que deixou o nosso coração devastado de tristeza. Nosso amado Valberto Lira nos deixou. Lamentamos sua partida, uma perda para o Ministério Público, para os familiares, para os amigos e para toda a sociedade. Valberto foi um membro exemplar, combativo e extremamente comprometido com a missão da instituição. Teve uma vida verdadeiramente dedicada ao bem social e à missão institucional do MP. Muito, mas muito difícil de superarmos tamanho revês”.

A Portaria 358 – que estabelece o luto oficial no Ministério – determina que, por três dias, em sinal de pesar, as bandeiras afixadas nas fachadas dos prédios da instituição, em todo o Estado, permanecerão hasteadas a meio-mastro. De acordo com a Associação Paraibana do Ministério Público, o corpo do procurador aposentado será velado a partir das 11h, no Cemitério Parque das Acácias. O sepultamento está marcado para às 16h no mesmo local.

Vida dedicada ao MP

Valberto Lira era natural de Umbuzeiro, município paraibano da região da Borborema. Ingressou no MPPB em maio de 1981, iniciando suas atividades funcionais como promotor de Justiça substituto na Comarca de Conceição. Atuou ainda nas comarcas de Caiçara (a partir de 1986), Cajazeiras (1987) e Sousa (1991). Além dessas promotorias, Valberto Lira atuou como substituto em várias outras, como Itaporanga, Piancó, Coremas, Bonito de Santa Fé, São José de Piranhas, São João do Rio do Peixe e Uiraúna.

Foi promovido pelo critério de antiguidade, em 1992, para João Pessoa, onde assumiu o cargo de curador (nome dado à época) do Patrimônio Público, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico da Capital. Em dezembro de 2002, foi removido, agora pelo critério de merecimento, para a então Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadão da Capital, onde permaneceu até ser promovido, em abril de 2013, pelo critério de antiguidade, para o cargo de 6º Procurador de Justiça Cível.

Durante quase 42 anos de Ministério Público, também exerceu várias funções administrativas, tais como coordenador do então 1º Centro de Apoio Operacional (Caop), assessor técnico (1995-1997), diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) (1997-2003) e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania e dos Direitos Fundamentais (2010- 2015). Entre 2015 e 2017, ocupou o cargo de 2º subprocurador-geral de Justiça

Integrou o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União (CNPG) e presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência do CNPG. Foi coordenador do Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, órgão auxiliar do CNPG, e da Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do Estado da Paraíba. Também foi integrante do grupo de Trabalho GT-9 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e coordenador dos núcleos de Gênero, do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor) e de Políticas Públicas (NPP), órgãos vinculados ao MPPB. Aposentou-se em fevereiro de 2023.