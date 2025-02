Juiz explica termos jurídicos e suas diferentes denominações

Na mais recente edição da coluna ‘Fora dos Autos’, transmitida pela Rádio Caturité FM, o juiz Edivan Alexandre Rodrigues trouxe uma abordagem descontraída sobre termos jurídicos e suas diferentes denominações, fazendo um paralelo curioso com o universo do futebol.

Edivan iniciou sua explicação com a famosa expressão “Pode isso, Arnaldo?”, popularizada pelo narrador Galvão Bueno ao questionar o comentarista de arbitragem Arnaldo César Coelho sobre a legalidade de lances duvidosos no futebol. O juiz utilizou essa referência para esclarecer um equívoco comum: a confusão entre árbitros de futebol e juízes de direito.

O magistrado seguiu esclarecendo as diferentes nomenclaturas dentro do próprio Poder Judiciário, destacando que juízes de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), são chamados de ministros. Já nos tribunais estaduais e regionais, os magistrados recebem o título de desembargadores.

“É provável que a esmagadora maioria da população não saiba o que seja um desembargador. O desembargador é um juiz de um tribunal de justiça no Estado. Ele julga os recursos contra as decisões dos juízes nas cidades. O nome vem ainda do tempo de Portugal, do período imperial, quando se dizia que o juiz desembargava as causas, ou seja, resolvia os embargos”, detalhou.