Cícero Lucena recebe prefeitos da Região Metropolitana e reativa Consórcio Intermunicipal

O prefeito Cícero Lucena coordenou, nesta quarta-feira (26), um encontro com prefeitos de nove cidades vizinhas de João Pessoa, que concordaram com a reativação do Consórcio Intermunicipal da Região Metropolitana para desenvolver a região com ações em conjunto e encontrar soluções para problemas em comum dos municípios. A reunião aconteceu na Sala de Eventos Ville des Plantes, no bairro Jardim Oceania.

Cícero Lucena celebrou a participação dos municípios, considerando o Consórcio Intermunicipal um avanço importante para a região, aproveitando o momento em que a Paraíba possui um governador municipalista, com ótimas relações com as prefeituras, independente do processo político, por acreditar na força da união. Ele projetou o desenvolvimento da região, garantindo que pode ocorrer um crescimento sustentável.

“João Pessoa, entendendo o seu papel e compreendendo que se faz necessário que a infraestrutura de serviço, de acolhimento, possam também ser compartilhadas com os outros municípios, trocando a experiência da área da educação, saúde, da atração de novas empresas para vários municípios, não com a ganância de ser concentrado apenas em um município. Ou seja, uma visão de gestão pública”, afirmou Cícero Lucena, que também esteve acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra e dos secretários Rougger Guerra (Gestão Governamental) e Janildo Silva (Comunicação).

Ao todo, 11 cidades integram o Consórcio Metropolitano, incluindo Conde e Rio Tinto, que não puderam participar do encontro desta quarta-feira. Alhandra, Bayeux, Cabedelo, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Santa Rita, Caaporã, Pedras de Fogo e Pitimbu completam a lista. Após o encontro, ficou decidido que no próximo dia 10 de março haverá uma nova reunião, com procuradores de cada Município, dessa vez para atualizar estatutos e definir a eleição para presidência do Consórcio, juntamente com demais postos de diretoria.

A reunião – Cada prefeito apresentou suas experiências nos municípios. Áreas como saúde, mobilidade urbana, fortalecimento do turismo, geração de emprego, renda, formação de mão de obra e qualidade de vida da população, dominaram os debates. A ideia é que haja uma integração das boas práticas, aproveitando o potencial de cada cidade.

O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que o Consórcio tem a função de apresentar soluções para a gestão de cada município, sem imposição de medidas. Foram discutidos, por exemplo, a criação de um passe intermunicipal para integrar trabalhadores que utilizam o transporte público e precisam se deslocar entre as cidades.

Soluções para regulação de serviços de saúde, projetos de fortalecimento do turismo, uma guarda metropolitana, além de outras para viabilizar a diminuição de burocracias para licitações, estão entre outras medidas.

Veja algumas medidas propostas ou demandas apresentadas por cada município:

Proposta dos municípios – Marcelo Rodrigues, prefeito de Alhandra, disse que a cidade é um espaço para desenvolvimento industrial e turismo, bem situada na rota da BR-101. “Uma região rica e com muitos recursos hídricos, que pode ser desenvolvida ainda mais nessa parceria com os outros municípios”, projetou.

A professora Adelma, prefeita de Pitimbu, destacou que o maior desafio da cidade é se apresentar mais atrativa no turismo, numa faixa litorânea de 27 quilômetros, mas que não é tão conhecida como as praias de Conde, por exemplo. “Desenvolver mais potencial gastronômico da capital paraibana da lagosta e eventos esportivos, como o Jogos de Verão”, projetou a gestora.

A pastora Renata Martins, chefe de Gabinete de Bayeux, representou a prefeita Tassiana Leitão. Ela considera o Consórcio fundamental para que os municípios se ajudem, principalmente num momento em que a cidade precisou fechar hospitais e, hoje, só conta com uma UPA. No entanto, Bayeux está ganhando um Centro de Neurodivergentes, que pode desafogar atendimentos em outros municípios. Ela sugeriu a criação de um passe livre, porque tem muitos moradores da cidade que trabalham em João Pessoa ou em outros municípios da região.

Alyne do Povão, prefeita de Cruz do Espírito Santo, falou em “diminuir burocracias” e enfatizou que parcerias são importantes. Ela celebrou o crescimento de João Pessoa, que puxa o desenvolvimento da região, ainda mais na sua cidade que não tem o apelo das praias. No entanto, a aposta do município é no turismo religioso, com igrejas históricas e centenárias.

O procurador Sérgio Lins representou o município de Caaporã. Ele agradeceu o olhar do prefeito Cícero Lucena por liderar esse movimento e vê essa medida como fundamental para socorrer as cidades em relação as suas principais dificuldades e alinhar experiências exitosas.

O prefeito de Lucena, Leo Bandeira, falou da necessidade de serviços de saúde, porque a maioria dos procedimentos é feito na Capital. Projetou a cidade como porta de entrada do Litoral Norte, a partir da Ponte do Futuro que vai ser construída pelo Governo do Estado. Ele também comentou o público recorde como consequência do momento de João Pessoa, além de se buscar a melhoria da infraestrutura e fortalecer o turismo da região norte.

Ba Barros, prefeito de Pedras de Fogo, também chamou a atenção em relação a regulação de serviços de saúde. A cidade de 30 mil habitantes é forte em eventos, como a festa do abacaxi e Forró Fogo. Precisa de parcerias para construção de hospital e mais apoio para fortalecer e investir no turismo.

Jackson Alvino, prefeito de Santa Rita, projetou desenvolvimento e disse que o município se coloca com espírito de colaboração para ajudar no que for necessário para fazer a região crescer de forma conjunta, tendo como consequência a melhora da qualidade de vida da população.

André Coutinho, prefeito de Cabedelo, também destacou a mobilidade urbana como um dos temas mais urgentes para garantir a circulação de pessoas no transporte coletivo das cidades. No entanto, projetou mais desenvolvimento com as obras da triplicação da BR-230, em curso pelo Governo Federal, além de adiantar que o município tem projetos encaminhados com o deputado federal Mersinho Lucena.