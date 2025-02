Carnaval da Paz: abertura da 27ª edição do Encontro da Consciência Cristã acontece amanhã

A abertura da 27ª edição do Encontro da Consciência Cristã nesta quinta-feira, 27, inicia oficialmente a programação do Carnaval da Paz de Campina Grande. Ao menos sete eventos religiosos devem acontecer na cidade neste período.

Na quinta-feira, a Consciência Cristã terá, além da abertura tradicional com palestra de Hernandes Dias Lopes, o início da programação da chamada Consciência Kids. Nos primeiros dias, várias plenárias devem acontecer nos três turnos (manhã, tarde e noite).

No sábado (1º de março), teremos a abertura das conferências. E a noite o destaque fica por conta da ‘Consciência Teen’, que vai acontecer até a terça-feira, sempre à noite.

No domingo (2 de março), pela manhã, teremos ações especificas destinadas aos homens, às mulheres e também aos jovens.

Nos demais dias a programação segue com plenárias, painéis e seminários. Jorge Noda, Alex Daher e Hensworth Jonas também estão entre os palestrantes destaques dessa 27ª edição do evento que contará também com a tradicional feira de livros.

O tema deste ano é ‘EU SOU – Conhecendo o Deus Verdadeiro’. A programação completa e mais detalhes do evento podem ser conferidos no site: https://conscienciacrista.org.br/.