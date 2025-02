Procon de Campina Grande media negociação entre Hapvida e pais de crianças autistas

Na tarde desta terça-feira, 25, o coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, esteve reunido com os representantes da operadora de planos de saúde Hapvida; e dos pais das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidas na clínica especializada da operadora.

A reunião aconteceu na sede do órgão, com o objetivo de mediar denúncias de má prestação de serviço, que estão sendo registradas pelos pais, no Procon-CG, desde o dia 10 de fevereiro.

Segundo Waldeny Santana, o papel do Procon é encontrar soluções para os conflitos consumeristas, baseado na mediação de diálogos entre as partes envolvidas, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e nas demais legislações vigentes. Desse modo, a perspectiva da atuação do órgão, durante a reunião com a Hapvida e os pais, foi de encontrar alternativas que respeitem as necessidades dos pacientes, cujos pais denunciaram a empresa por suposta má prestação de serviço.

A reunião – Na reunião desta terça-feira, 25, entre os representantes da Hapvida e dos pais das crianças com autismo, que contou com a mediação do Procon Municipal, a operadora de saúde reconhece que o processo de transição, entre os pontos de atendimentos dos usuários do plano, pode ter causado dificuldades aos pais, uma vez que a mudança afetou a logística dos atendimentos.

Além disso, os representantes da Hapvida se comprometeram em ouvir os responsáveis pelas crianças que recebem atendimento especializado para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, na clínica da operadora, e negociar as demandas apontadas por eles; garantir o número de atendimentos estabelecidos no laudo médico oficial de cada paciente, de acordo com a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde. Com isso, as partes envolvidas ficaram de continuar as negociações, em uma outra oportunidade e sem a participação do Procon-CG.

“Ficamos satisfeitos com o desenrolar das negociações entre a Hapvida e os pais; e fazemos votos de que tudo se resolva da melhor forma possível, respeitando os direitos dos consumidores”, finalizou Waldeny Santana, lembrando que o Procon de Campina Grande sempre vai estar nas ruas, próximo das pessoas, defendendo e protegendo os consumidores.