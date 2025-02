Procon-CG realiza pesquisa de preços do café em pó

O Procon Municipal de Campina Grande divulgou, nesta terça-feira (25), uma Pesquisa de Preços do Café, referente ao mês de fevereiro deste ano.

De acordo com o levantamento, a unidade do pacote de café em pó com 250 gramas pode ser encontrada ao menor preço de R$ 13,49, no bairro Conceição; enquanto que o saché do café solúvel 40 gramas, pode ser adquirida por R$ 4,68, na Estação Velha.

Nessa pesquisa, o Procon-CG avaliou o preço de 180 produtos das marcas mais procuradas pelos consumidores campinenses em 10 estabelecimentos comerciais da cidade. Foram elas: 3 Corações, São Braz, Nordestino e Mellita, sendo 120 itens de café em pó com 250g, nas embalagens almofada e a vácuo; e 60 itens de café solúvel, ambos dos tipos extra forte e tradicional. O estudo aponta, principalmente, os locais com preços mais acessíveis na cidade.

Menor preço- Segundo a pesquisa do Procon-CG, o menor preço para o café em pó, na embalagem a vácuo, foi registrado por de R$ 13,49, no Ideal Supermercados, situado na rua Vigolvino Vanderlei, N. 290, no bairro Conceição, da marca Melitta.

Já o menor valor do café solúvel foi identificado por R$ 4,68, no Brasil Atacarejo, localizado na Av. Assis Chateaubriand, N. 245, na Estação Velha, da marca 3 Corações.

Já com relação a variação de preços do café em pó e solúvel, cobrados pelos diferentes estabelecimentos, a maior diferença foi observada no café em pó da marca Melitta (vácuo); cuja variação chegou a 25,28%, tanto do tipo extra forte quanto tradicional. O Mellita extra forte foi encontrado ao menor preço de R$ 13,49 e maior valor de R$ 16,90. Já o Mellita tradicional foi registrado ano menor preço de R$ 13,49 e o maior valor de R$ 15,30.

Para conferir os locais com os preços do café mais acessíveis em Campina Grande, o bem como conferir mais detalhes da pesquisa, que inclui gráficos com a variação de preços e a lista completa de estabelecimentos analisados, o consumidor deve acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/