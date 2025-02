Presidente do TJPB participa da posse da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil na PB

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador Fred Coutinho, participou, na segunda-feira (24), da posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) para o triênio 2025/2027. A cerimônia ocorreu na nova sede da Ordem, localizada na Avenida João Cirilo, no bairro do Altiplano, em João Pessoa.

“Viemos saudar essa diretoria que toma posse para mais três anos de trabalho na OAB-PB, órgão tão importante para a defesa da advocacia e das garantias do direito do cidadão. Reforçamos o diálogo constante do Judiciário estadual com a instituição para contribuir com os avanços da classe dos advogados”, falou o desembargador-presidente Fred Coutinho.

A solenidade foi comandada pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, ao lado do presidente reeleito da OAB-PB, Harrison Targino. “A OAB em festa recebe a advocacia paraibana para festejarmos o início de um novo ciclo. Ao lado de toda a representação institucional, renovamos a esperança e os compromissos de defesa da sociedade nos sistemas mais sensíveis e de intransigente defesa da advocacia paraibana e nacional”, afirmou Targino.

Além de Harrison Targino, outros membros da nova Mesa Diretora também foram empossados, marcando o início de um novo mandato na condução da OAB-PB. A diretoria é composta por Janny Milanês (vice-presidente), Diego Cabral (secretário-geral), Ana Paula Albuquerque (secretária-geral adjunta), Jullyanna Viegas (tesoureira), Joelma Carneiro (diretora de Controladoria) e Gustavo Moreira (diretor de Planejamento).