Prefeito de João Pessoa destaca ações para impulsionar o turismo

Em uma agenda especial dedicada ao turismo, nesta segunda-feira (24), o prefeito Cícero Lucena visitou as obras do Polo Turístico Cabo Branco ao lado do ministro Celso Sabino e do governador João Azevêdo, além de conceder palestra sobre o bom momento que a cidade atravessa nesse segmento no MTur Itinerante, com presença da senadora Daniella Ribeiro. O gestor destacou a melhoria da infraestrutura, divulgação da cidade em eventos turísticos e as parcerias com os governos estadual e federal como fundamentais para a Capital, atualmente, figurar entre os principais destinos do País.

E parece ser apenas o começo da ascensão de João Pessoa no turismo. No Polo Turístico Cabo Branco, o prefeito acompanhou a evolução das obras de construção de oito empreendimentos, entre hotéis e resorts, que vão dobrar a capacidade da rede hoteleira da cidade e aumentar postos de trabalho. Ele disse que esse projeto do Governo do Estado se conecta, também, com as obras de duplicação de vias e urbanização da Orla Sul, que a Prefeitura realiza entre as praias de Gramame e do Sol. “A obra que fica próxima do Polo, criando novas alternativas de lazer e de convivência”, pontuou o prefeito.

O gestor da Capital foi o anfitrião de uma comitiva, que também contou com presenças do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; o vice-prefeito Leo Bezerra; o secretário executivo de Turismo do Estado, Dellano Tavares; o secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo; além de parlamentares, numa demonstração, segundo Cícero Lucena, do fortalecimento das ações na Capital.

“Todos nós, Governo do Estado, Prefeitura, todos os agentes aqui do nosso Estado, temos que compreender que essa cidade tem que ser boa para quem mora, porque assim sendo, será ótima para quem nos visita. Daí, todo esforço de infraestrutura, segurança e divulgação é importante e fundamental para essa indústria que aqui está sendo mostrada. Não só na rede hoteleira e nesse projeto grandioso do Polo Turístico, que vai nos permitir mais do que dobrar a capacidade de hospedagem da nossa cidade, num espaço curto de tempo”, projetou o prefeito.

O governador João Azevêdo informou que, no Polo Turístico Cabo Branco, são 13.196 leitos assinados, já contratados, dos quais boa parte já em execução. “Nós temos aqui a geração de emprego que, no final, quando esse projeto estiver implementado, teremos quase 20 mil pessoas trabalhando aqui. É tudo isso que importa verdadeiramente. É trazer o turista para que a economia rode, para que gere emprego e gere renda para quem mora nessa cidade”, afirmou.

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, apresentou números expressivos que refletem João Pessoa no auge do segmento. “Para vocês terem uma ideia, o Aeroporto Castro Pinto teve um crescimento de mais de 12% no número de passageiros, atingindo o número histórico de mais de 1 milhão e seiscentos mil passageiros. As nossas pesquisas do Ministério do Turismo, o desejo do brasileiro em conhecer o Estado da Paraíba mais do que triplicou no último ano. E a gente pode ver também vários sites mostrando que a Paraíba tem sido um destino muito procurado por turistas de todas as partes do mundo”, revelou.

A iniciativa buscou esclarecer dúvidas sobre os programas Fungetur e Cadastur, além de fortalecer a rede de colaboração no setor turístico. O Fungetur é uma linha de crédito destinada ao fomento do turismo, enquanto o Cadastur é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor, garantindo benefícios. O evento também contou com a participação da senadora Daniela Ribeiro, prefeitos paraibanos e pessoas ligadas ao tarde turístico da Capital.

“Essa história de quem vem morar aqui, porque a gente gosta muito da cidade, e com aquela ciumeira de dizer que vai afetar futuramente o trânsito e a mobilidade urbana. Mas nosso prefeito está cuidando e, graças a Deus, podemos também ajudar a gestão, contribuindo com a mobilidade urbana, porque esse é o nosso maior problema quando as cidades vão crescer. Mas podemos dizer que todos são muito bem-vindos”, afirmou a senadora.