Ministro do Turismo garante recursos para revitalização do Hotel Tambaú

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, visitou o Hotel Tambaú em João Pessoa e garantiu a destinação de recursos do Fungetur para sua revitalização.

O empreendimento, fechado desde 2020, enfrenta impasses judiciais.

Durante a visita, Sabino destacou o compromisso do governo federal com o turismo e a importância da retomada das atividades do hotel, considerado um ícone do setor na Paraíba.

*com informações da TV Cabo Branco