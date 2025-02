João Azevêdo prestigia posse da nova diretoria da OAB-PB

O governador João Azevêdo prestigiou, na noite dessa segunda-feira (24), a solenidade de posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Paraíba (OAB-PB), realizada na sede da entidade, no Bairro Altiplano, em João Pessoa. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual reafirmou compromisso de diálogo e respeito institucional com a OAB-PB.

O governador João Azevêdo ressaltou a importância da posse da nova diretoria da OAB-PB, reafirmando compromissos institucionais do Poder Executivo com a entidade. “Essa relação é fundamental. A OAB é uma instituição que defende a democracia, que defende os direitos, que defende a liberdade, ou seja, os mesmos princípios que o Governo que eu represento, desde 2019, defende. Por isso, a data de hoje é tão importante”, afirmou.

“Há a necessidade de termos o fortalecimento dessas instituições e, estarmos aqui hoje, representa o nosso gesto nesse sentido – foi assim durante todo o período e será assim no período futuro, tendo à frente a renovação do mandato de doutor Harrison Targino. O Poder Executivo estará à disposição sempre da OAB em todos os momentos, como foi na escolha que a própria Ordem fez do nome pra compor o Tribunal de Justiça, que foi respeitado por nós, tudo isso fazendo parte de um processo de fortalecimento da democracia”, observou ainda João Azevêdo.

O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, disse que a posse da nova diretoria da OAB-PB não marca apenas uma mudança de gestão. “Mais do que uma mudança de gestão, reafirmamos o compromisso coletivo com a advocacia e com a sociedade. São mais de 24 mil advogados que defendem direitos, garantem justiça e fortalecem a cidadania”, acrescentou Simonetti.

Por sua vez, o presidente reeleito da OAB-PB, Harrison Targino, fez um balanço da gestão anterior, evidenciando avanços, como a ampliação de espaços para as advogadas dentro da OAB-PB. “Nós somos um movimento. Movimento de advogados e advogadas das mais diferentes visões de mundo, das mais distintas regiões do estado, de diferentes perspectivas profissionais unidos em torno de um único partido, o partido da advocacia”, observou.

A solenidade de posse da diretoria da OAB-PB foi prestigiada por diversas autoridades, a exemplo do vice-governador Lucas Ribeiro; procurador-geral do Estado, Fábio Brito; procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto; presidente do Tribunal de Justiça (TJPB), Fred Coutinho; e o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, assim como pela senadora Daniella Ribeiro, entre outras lideranças políticas.

Além de Harrison Targino, também compõem a nova Diretoria da OAB-PB Janny Milanês (vice-presidente), Diego Cabral (secretário-geral), Ana Paula Albuquerque (secretária-geral adjunta), Jullyanna Viegas (tesoureira), Joelma Carneiro (diretora de Controladoria) e Gustavo Moreira (diretor de Planejamento).

A solenidade foi marcada ainda pela posse dos diretores da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PB), além dos conselheiros da OAB-PB.