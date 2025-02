João Azevêdo e ministro Celso Sabino acompanham obras no Polo Turístico Cabo Branco

O governador João Azevêdo visitou, ao lado do ministro do Turismo, Celso Sabino, as obras de construção do Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, onde estão sendo injetados mais de R$ 2,3 bilhões na construção de resorts e parques aquáticos, com a geração de mais de 18 mil empregos.

No local, o Governo da Paraíba constrói o Boulevard dos Ipês, que ligará o Centro de Convenções à praia.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual evidenciou o impacto econômico que o Polo Turístico já começou a proporcionar no estado.

“O Polo saiu do papel após 40 anos e estamos aqui com 13.196 leitos contratados. Nós estamos trazendo cada vez mais turistas para que a economia se movimente, gerando emprego e renda para quem mora na cidade. Além disso, estamos construindo o Boulevard dos Ipês, uma grande sala de estar para a população paraibana e para os hóspedes dos hotéis, fortalecendo o desenvolvimento do nosso turismo”, frisou.

Por sua vez, o ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a ousadia do projeto do Polo Turístico, que se torna realidade e impulsionará ainda mais o segmento na Paraíba.

“Esse aparelho que está sendo construído é uma obra revolucionária, que nasceu do Governo do Estado, e hoje nós vemos a Paraíba despontando no turismo, atraindo visitantes de fora do país, atraindo também muitos brasileiros. Apenas no ano passado, o aeroporto de João Pessoa registrou um crescimento superior a 12% no número de passageiros. Segundo nossas pesquisas, o desejo dos brasileiros de conhecer a Paraíba triplicou no último ano e nós vemos o que o estado é um dos destinos mais procurados em sites especializados”, enfatizou.

Acompanharam a visita o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; o deputado estadual Felipe Leitão; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; o vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; a secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; e o secretário executivo do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Delano Tavares.

Polo Turístico Cabo Branco – O Polo é o projeto do Governo da Paraíba que destina 21 lotes para o desenvolvimento do maior complexo turístico planejado do Nordeste, que reunirá resorts, parque aquático, temático, equipamentos de animação e estabelecimentos de comércio e serviços. Atualmente, o projeto já conta com o Centro de Convenções de João Pessoa, reconhecido e premiado nacionalmente.

O Polo está inserido em uma área de 654 hectares, em uma região privilegiada de João Pessoa e próximo a diversos pontos turísticos. Ambientalmente sustentável, está situado entre o mar do litoral sul paraibano e o verde da Mata Atlântica, sendo abraçado pelo Parque das Trilhas — a maior reserva ambiental de mata atlântica nativa inserida na malha urbana do Brasil —, composto por mais de 575 hectares. No local, foram instalados os batalhões da polícia ambiental e turística, além de uma unidade de conservação do parque.

O complexo turístico já possui oito empreendimentos com contratos assinados: OceanPalace Jampa Eco Beach Resort, Amado Bio & SPA Hotel, Tauá Resort & Convention João Pessoa,Acquaí Parks & Resort, Holanda’s Gold Resort Club, Mardisa Hotel, Resort e W.A.M Experience e Hotel Resort Setai. Os quatro primeiros, inclusive, já estão em fase de construção e os demais nas etapas de licenciamento.

Além deles, o Governo do Estado está construindo o Boulevard dos Ipês – a grande via pública do Polo, com 700 m de extensão por 33 m de largura e cerca de 20 mil m² de área construída.

Também é projeto do Governo a construção da Vila dos Pescadores, que incluirá socialmente os pescadores da comunidade do Jacarapé com moradias e um centro comercial e a Escola de Gastronomia, Hotelaria e Idiomas, focada na formação técnica de jovens da comunidade do Aratu, localizada próxima ao complexo turístico.