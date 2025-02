O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, entrará no clima carnavalesco nesta terça-feira (25), com a realização do Bloquinho da Alegria. O evento tem como objetivo levar descontração, cultura e um momento de alívio para os pacientes internados e seus acompanhantes.

De acordo com o psicólogo Moisés de Lima, a iniciativa vai além de uma simples comemoração de Carnaval. “O Bloquinho da Alegria é um evento de comemoração ao Carnaval, que tem o objetivo de resgatar as marchinhas, de resgatar o processo lúdico e de humanização que o hospital sempre preserva”, destacou Moisés.

A ação faz parte do compromisso do hospital em promover o bem-estar emocional dos pacientes e tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor, mesmo em momentos delicados.

A celebração será realizada dentro das dependências do hospital, permitindo que todos — pacientes, acompanhantes e equipe de saúde — possam participar e aproveitar o momento de descontração.

“Vai ser nesta terça-feira, aqui, com toda a população internada, seja os pacientes, seja os seus acompanhantes, mas você está convidado”, completou o psicólogo.