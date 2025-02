Crescer 2025 terá espaço dedicado a evangelização de crianças

Encontro Nacional da Família Católica, que acontece de 28 de fevereiro a 4 de março de 2025, em Campina Grande-PB, as crianças terão um espaço especial voltado para evangelização e entretenimento, a partir do sábado, no Spazzio. ]O “Crescer com as Crianças” será um ambiente seguro e acolhedor, destinado a crianças de 4 a 9 anos, e oferecerá uma programação interativa e dinâmica para transmitir valores cristãos de forma lúdica e envolvente.

O espaço contará com teatro de marionetes, dramatizações, pintura temática, dinâmicas interativas, oficinas de artesanato e momentos de louvor e oração.

Entre as atrações programadas estão espetáculos como “A Primeira Família” (sobre Adão e Eva), “O Filho Perdido” (baseado na parábola do Filho Pródigo) e “Maria, Mãe de Deus”, além de atividades como o Circuito de Brincadeiras, que incentiva o trabalho em equipe por meio de desafios interativos.

A segurança das crianças é uma prioridade. O local terá capacidade limitada a 150 participantes, preenchidos por ordem de chegada, e contará com uma equipe de voluntários treinados.

Os responsáveis deverão realizar o credenciamento no local e buscar seus filhos nos intervalos para o lanche, já que não serão fornecidos alimentos no espaço infantil. Além disso, apenas os pais ou responsáveis cadastrados poderão retirar as crianças, garantindo total segurança.

O Crescer com as Crianças reforça a proposta do evento de envolver toda a família na vivência da fé, criando um ambiente propício para que os pequenos cresçam espiritualmente desde cedo. Para mais informações sobre a programação completa do evento, acesse https://encontrodafamiliacatolica.com.br/.