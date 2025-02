O consórcio Santa Maria, integrante do sistema de transporte público coletivo de Campina Grande, está colocando em circulação três novos ônibus zero quilômetro para atendimento da população, contemplando inicialmente as rotas que são atendidas pelas linhas 303, 333 e 066.

Os novos veículos estão equipados com motores Euro 6, que asseguram uma redução de até 80% na emissão de poluentes. Também oferecem entradas USB, acesso gratuito à rede Wi-Fi e uma nova configuração de plataforma elevatória para pessoas com deficiência (PCD).

Com mais essa entrega, o sistema de transporte coletivo campinense totaliza 45 ônibus inteiramente novos, 0km, colocados à disposição da população num período de aproximadamente dezoito meses, fazendo com que a idade média frota circulante na cidade seja de pouco mais de seis anos, de acordo com o Sitrans.

Além dos novos ônibus apresentados pelo Consórcio Santa Maria, novidades em relação à frota do segundo consórcio que forma o serviço em Campina Grande, o Santa Verônica, devem ser anunciadas nos próximos dias.