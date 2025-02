Casal Guto Azevedo e Zulene Parente participará do Crescer 2025

O Encontro Nacional da Família Católica – Crescer 2025, programado para ocorrer de 28 de fevereiro a 4 de março em Campina Grande, Paraíba, contará com a presença especial do casal Guto Azevedo e Zulene Parente. Conhecidos por seu trabalho à frente do SantoFlow Podcast, o maior podcast católico do mundo, eles enriquecerão o evento com suas pregações e transmissões ao vivo.

Guto Azevedo é missionário e apresentador, idealizador do SantoFlow Podcast, que já produziu mais de 100 episódios, compartilhando testemunhos de missionários, cantores católicos, padres, freiras, bispos e jovens, todos unidos pelo propósito de evangelização através de diferentes carismas. O podcast é transmitido ao vivo às segundas e quintas-feiras, às 21h, e está disponível em plataformas como YouTube e Spotify.

Zulene Parente, esposa de Guto, é coapresentadora do programa “Mais Feliz”, transmitido pelo SantoFlow Podcast. Juntos, eles abordam temas relacionados à fé, família e espiritualidade, oferecendo reflexões e orientações para uma vida cristã mais plena.

Durante o Crescer 2025, o SantoFlow Podcast realizará transmissões ao vivo, permitindo que fiéis de todo o mundo acompanhem as atividades e pregações do encontro. A participação do casal Guto e Zulene promete trazer uma dinâmica especial ao evento, fortalecendo ainda mais os laços da comunidade católica.

Para mais informações sobre o Crescer 2025 e a programação completa, acesse o site oficial: https://encontrodafamiliacatolica.com.br/.

Para conhecer mais sobre o trabalho de Guto Azevedo e Zulene Parente, visite o canal do SantoFlow Podcast no YouTube: https://www.youtube.com/@SantoFlowPodcast.