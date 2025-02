A Prefeitura de João Pessoa vai alterar o horário de funcionamento da administração pública municipal na próxima quinta-feira (27), pós desfile do bloco Muriçocas do Miramar, e na Quarta-feira de Cinzas (5). Além disso, a Secretaria de Administração (Sead) também definiu os dias de expediente facultativo na semana de Carnaval.

De acordo com a Sead, excepcionalmente nesta quinta-feira (27), o expediente acontecerá no período da tarde, de 12h às 17h. A alteração acontece em virtude do desfile do bloco Muriçocas do Miramar, na noite desta quarta-feira (26). O tradicional bloco do Folia de Rua terá mais de 10 atrações, entre elas, Nattan, Fuba e Capilé.

Na semana de Carnaval, a Prefeitura de Joao Pessoa terá expediente facultativo na segunda (3) e terça-feira (4). Os trabalhos na administração pública municipal retornam na Quarta-feira de Cinzas (5), excepcionalmente no período da tarde, de 12h às 17h.

Nestes dias sem expediente devido ao decreto de ponto facultativo, os serviços essenciais são mantidos. Os veículos oficiais deverão ser recolhidos às suas secretarias de origem ou ao Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Excetua-se a esta determinação os veículos em trabalho das secretarias que oferecem serviços essenciais à população.

Calendário:

Dia 27/02: Expediente de 12h às 17h;

Dia 03/03: Ponto Facultativo

Dia 04/03: Ponto Facultativo

Dia 05/03: Expediente de 12h às17h.