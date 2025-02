‘Carnaval’: Paraibano participa de exposição no Brasil e na Itália

As comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil virou um carnaval! Cartunistas brasileiros e italianos, cada um com seu estilo, usam o talento com o tema ‘carnaval’, através de charge, cartum, caricatura ou ilustração, construindo a exposição ‘Carnaval Cores nas Ruas’ (Carnevale Colori Nelle Strade), com a participação de 50 cartunistas consagrados, dentre os quais o paraibano Fred Ozanan.

Exposição terá a participação de outros artistas especialmente convidados, dentre eles Fernandes, Amorim, Idão, Jean, Camilo Riani, Carvall, Cássio Manga, Dil Márcio, EDRA, J.Bosco, JotaA, Pryscila, Santiago, Ney Lima, Jô Oliveira, Toni D’Agostinho…

A mostra presencial acontece simultaneamente no Engenho Central, na cidade de Piracicaba, São Paulo, escolhida por sediar o maior salão de humor do mundo e no Shopping San Donato, no bairro Novoli, Florença, na Itália, no Spazio XL, Via Enrico Forlanini, com trabalhos de 50 cartunistas brasileiros enfocando o carnaval brasileiros, e 50 artistas italianos focando o carnaval na Itália.

A mostra presencial acontece de 26 de fevereiro a 15 de março de 2025, que, posteriormente, será incluída em catálogo comemorativo alusivo aos 150 anos da Imigração Italiana, e a curadoria da mostra no Brasil é do cartunista José Alberto Lovreto- JAL, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, e na Itália, do Paolo Lombardi e Giuseppe Ciarallo.