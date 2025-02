Câmeras de identificação facial reforçarão segurança do Crescer 2025

Campina Grande já se prepara para receber um dos maiores eventos católicos do país. O Encontro Nacional da Família Católica, Crescer, terá início nesta sexta-feira e promete reunir cerca de 80 mil fiéis.

Com a expectativa de público elevada e caravanas vindas de todas as regiões do Brasil, os últimos preparativos já estão em andamento, garantindo uma estrutura completa para acolher os participantes.

A montagem do espaço segue um layout planejado para oferecer conforto e organização aos visitantes. Palcos, áreas de convivência, setores de alimentação e pontos de apoio estão sendo finalizados para receber o público. Além disso, a segurança foi um dos pontos prioritários na organização do evento deste ano.

Uma das novidades deste ano para reforçar a segurança dos participantes é a implementação de um sistema de câmeras de reconhecimento facial na entrada do evento. A tecnologia, utilizada em parceria com a Polícia Militar, permitirá a identificação rápida dos visitantes, auxiliando no controle de acessos e reforçando as medidas de prevenção. O monitoramento em tempo real tem o objetivo de garantir a tranquilidade do público e coibir possíveis irregularidades.

De acordo com os organizadores, a estrutura e a segurança são essenciais para o sucesso do encontro, que tem como propósito proporcionar um ambiente de fé, paz, comunhão e reflexão para os participantes. Com tudo preparado, o Crescer 2025 se consolida como um dos maiores e mais bem organizados eventos religiosos do Brasil.