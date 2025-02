Recicla Folia: ações sustentáveis e conscientização em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), em parceria com o Ministério Público da Paraíba (MPPB), está executando o projeto Recicla Folia durante as prévias carnavalescas. Na noite deste sábado (22), durante o desfile do Bloco dos Atletas, a estação de coleta de materiais recicláveis recebeu diversos foliões, que descartaram resíduos de forma correta.

Montada na Via Folia (no lado oposto ao Pão de Açúcar), a estação disponibiliza estrutura para que foliões e associações de catadores, apoiadas pela Emlur, possam descartar os resíduos da forma correta.

Quando os resíduos são descartados de forma errada podem causar graves problemas ambientais e de saúde pública, como a poluição do solo e da água, emissão de gases de efeito estufa, desequilíbrio dos ecossistemas, obstrução das redes de esgoto e risco de enchentes.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a ação é de extrema importância para reduzir o impacto dos resíduos gerados durante o Carnaval. “Essa também é uma ação que tem um caráter educativo. As pessoas estão num momento de diversão, de alegria e a Prefeitura faz o seu papel, disponibilizando a estação de coleta. Todos precisam ter responsabilidade pelos resíduos, procurando descartar da forma correta. E essa parceria Emlur, Semam e Ministério Público da Paraíba demonstra como é preciso unir todas as forças. Ninguém faz nada sozinho”, concluiu.

A coleta seletiva começou a ser feita no dia 14 de fevereiro e vai até o dia 26, durante o desfile do bloco Muriçocas do Miramar. Participam da coleta as associações Ascare-JP, Acordo Verde e Tribo de Judá. Outros 10 pontos de entreva voluntária (PEVs) foram instalados na Via Folia para receber os resíduos recicláveis.