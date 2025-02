Incêndio atinge Cinemateca Brasileira em São Paulo

Um princípio de incêndio atingiu a Cinemateca Brasileira, na zona sul de São Paulo. Segundo o Ministério da Cultura, o princípio de incêndio foi “imediatamente controlado” após detectado.

Princípio de incêndio ocorreu após um curto-circuito por volta das 16 horas desta segunda-feira (24). O Ministério da Cultura informou que a rápida ação da Brigada de Incêndio foi fundamental para ele ser controlado, sem comprometer e colocar em risco o acerto audiovisual da instituição.

Pasta diz ainda que o acervo da Cinemateca, localizada na Vila Clementino, em São Paulo, “permanece intacto”.

O incidente iniciou após curto-circuito em um componente do sistema de climatização, em uma área isolada da Cinemateca.

“Graças à pronta ação da Brigada de Incêndio da Cinemateca, devidamente treinada para esse tipo de ocorrência, o fogo foi imediatamente controlado, sem risco para o acervo audiovisual da instituição, que permanece intacto. O Corpo de Bombeiros, acionado no início da ocorrência, procedeu com a ventilação de segurança para eliminar a fumaça tóxica dos ambientes afetados. Todos os colaboradores e visitantes foram rapidamente evacuados, e não houve vítimas”, diz o Ministério da Cultura, em nota.

A pasta informou ainda que, embora o acervo tenha sido preservado, o sistema de climatização foi danificado. Ele é essencial para a preservação do acervo.

A Cinemateca já havia pegado fogo em julho de 2021 e seguia em processo de recuperação. O Ministério da Cultura garantiu que tomará todas as medidas necessárias para garantir a recuperação e substituição do sistema danificado e citou que a instituição já recebe o “maior investimento da história”.

Após liberação da perícia, a Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), responsável pela gestão da Cinemateca desde 2022, dará continuidade aos reparos do local. Objetivo é garantir a segurança e o pleno funcionamento das instalações dos prédios.

VEJA NOTA DO MINISTÉRIO DA CULTURA NA ÍNTEGRA

“O Ministério da Cultura (MinC) e a Cinemateca Brasileira informam que, na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 16h, ocorreu um princípio de incêndio nas dependências da Cinemateca Brasileira, localizada na Vila Clementino, em São Paulo. O incidente teve início após um curto-circuito em um componente do sistema de climatização, em uma área isolada da instituição.

Graças à pronta ação da Brigada de Incêndio da Cinemateca, devidamente treinada para esse tipo de ocorrência, o fogo foi imediatamente controlado, sem risco para o acervo audiovisual da instituição, que permanece intacto.

O Corpo de Bombeiros, acionado no início da ocorrência, procedeu com a ventilação de segurança para eliminar a fumaça tóxica dos ambientes afetados. Todos os colaboradores e visitantes foram rapidamente evacuados, e não houve vítimas.

Embora o acervo tenha sido preservado, o sistema de climatização, essencial para a conservação do acervo, foi danificado.

O Ministério da Cultura reforça seu compromisso com a recuperação da Cinemateca Brasileira, que desempenha papel fundamental na preservação e difusão da memória audiovisual do Brasil. O MinC, com o maior investimento da história destinado à instituição, tomará todas as medidas necessárias para garantir a recuperação e substituição do sistema danificado.

A Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), responsável pela gestão da Cinemateca desde 2022, dará continuidade aos reparos, conforme aguardada liberação da perícia, para garantir a segurança e o pleno funcionamento das instalações.

Destacamos que a Cinemateca Brasileira, o maior acervo audiovisual da América do Sul, é um centro de memória cultural fundamental para o Brasil, e sua manutenção é uma prioridade para o atual governo. Uma equipe do MinC visitará as instalações da instituição amanhã (25), para acompanhar a situação e assegurar que todas as ações necessárias sejam tomadas.”

*folhapress