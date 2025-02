Carnaval e Muriçocas: expediente nas repartições estaduais é alterado

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria e Estado da Administração, informa que haverá alteração dos expedientes nas repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta, em virtude da apresentação do bloco Muriçocas do Miramar, devendo ser preservado o funcionamento dos serviços essenciais no período.

A portaria, assinada pelo secretário de Estado da Administração, Tibério Limeira, foi publicada no Diário Oficial da sexta-feira (21).

A portaria ainda determina ponto facultativo nesta quinta-feira (27) até as 12h apenas nas repartições localizadas na Capital, em virtude da apresentação do bloco Muriçocas do Miramar, e no dia 5 de março (Quarta-feira de Cinzas) facultativo até as 12h em todas as repartições do Estado.

Já nos dias 3 e 4 de março, o ponto será facultativo nos dois turnos.