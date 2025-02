Veja a previsão do tempo para este domingo na Paraíba

No domingo, o céu deverá de manter de claro a parcialmente nublado sobre o estado da Paraíba. Poderão ser registradas chuvas passageiras na madrugada no setor leste do Estado. No período noturno, existe a possibilidade de eventos de chuva pontuais sobre áreas das regiões do Alto Sertão e Sertão.

* Aesa