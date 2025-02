Podcast: entenda mais sobre o cultivo da palma forrageira

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o tema foi sobre o cultivo da palma forrageira, com a participação de Geneilson Evangelista, da gerência regional da Empaer de Campina Grande.

Ele trouxe informações essenciais para a vida rural, destacando a importância da palma para a alimentação animal, especialmente durante os períodos de seca no semiárido.

A palma, que embora não seja nativa do Brasil, é crucial para o sustento de rebanhos na região, pois contém 90% de água, ajudando a hidratar e nutrir os animais durante a escassez de outros recursos. Jeneilson também explicou como o cultivo da palma pode ser otimizado, recomendando o uso de solos profundos e uma boa adubação para garantir uma produtividade elevada.

O uso da palma não se limita à alimentação animal. Jeneilson compartilhou que, em outros locais como o México, a palma também é consumida pela população, e no Brasil, apesar de seu uso ser mais voltado para a nutrição animal, ela é ocasionalmente consumida por humanos e utilizada na indústria cosmética.

Ouça o podcast abaixo