Secretário de Segurança comenta contraproposta dos policiais para evitar greve na Paraíba

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes falou à imprensa nesta sexta-feira (21), sobre a contraproposta que o governo recebeu dos policiais militares, que estão na iminência de iniciarem uma greve, caso não tenham as reivindicações atendidas, sobretudo, a que trata do reajuste salarial da categoria.

“A expectativa é positiva. A gente sabe que o processo de diálogo e negociação está aberto, o governo do estado deu uma proposta que é a implantação do subsídio a partir de janeiro, juntamente com a implantação da última parcela da bolsa desempenho”, disse.

Conforme o secretário, será dado ainda 10% de aumento dividido em duas parcelas: 5% em fevereiro e 5% no mês de setembro e o encaminhamento da Lei de Organização Básica da Polícia Militar juntamente com a Lei de Promoções que viabilizará a abertura do quadro de promoções na Polícia Militar assim como está sendo feito no Corpo de Bombeiro.

Sobre a contraproposta, Nunes disse que a equipe econômica do governo irá analisar conforme os prazos convencionados tanto no aspecto econômico, financeiro e fiscal do estado, quanto no aspecto operacional junto aos comandos da PM, assim que os representantes da categoria analisarem essa proposta do governo.

“A contraproposta que eles apresentaram é no sentido de diminuir a quantidade de plantões extraordinários que é a ajuda de custo operacional para a incorporação aos salários, mas a gente precisa fazer avaliações com a equipe econômica e também com os comandos”, enfatizou.

Nunes adiantou ainda que em razão dessa proposta do governo apresentada e desses números para melhor entendimento de todos, a categoria ficou de entregar dentro de cinco dias, as propostas aceitas para que a equipe econômica faça a avaliação até o dia 11 de março.

Ele avisou ainda que no dia 17 de março ficou marcada uma nova rodada de negociações no Centro Integrado de Comando e Controle em João Pessoa.