Presidente da FIEPB se reúne com ministro e trata sobre serviços de telefonia móvel na Paraíba

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Cassiano Pereira, participou na última quarta-feira, 18/02, de uma reunião em Brasília, no Ministério das Comunicações.

Acompanhado pelo primeiro secretário da FIEPB, Geraldo Dias Filho, o presidente da FIEPB foi recebido pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e discutiu a implantação da Blitz da Telefonia Móvel nas regiões metropolitanas de João Pessoa, Campina Grande e na BR – 230.

“Não só enquanto industriais, mas todos nós, cidadãos e consumidores, dependemos do serviço de telefonia móvel para resolver nossas demandas, realizar negócios, e muitas vezes isso ocorre durante os deslocamentos entre as cidades. Pedi ao ministro Juscelino Filho a implantação da Blitz em nosso estado para que tenhamos um serviço com mais qualidade, que muitas vezes são prejudicados por interrupções no sinal de telefonia”, destacou Cassiano Pereira.

A Blitz da Telefonia Móvel foi criada com a finalidade de fiscalizar a qualidade do serviço prestado à população, conferindo in loco a cobertura e a velocidade dos sinais das operadoras.

A iniciativa é uma parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e resulta dos crescentes relatos de problemas no serviço prestado em diversas cidades do Brasil.