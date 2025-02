Prefeito de João Pessoa realiza primeiro encontro com nova equipe

O prefeito Cícero Lucena reuniu a sua equipe de secretários, na manhã desta sexta-feira (21), para alinhar as metas de trabalho da nova gestão para o ano de 2025. Durante encontro realizado na Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef), no bairro do Altiplano, o gestor também aproveitou para apresentar o seu novo líder de governo na Câmara Municipal – o vereador Odon Bezerra – além de Emano Santos para a Secretaria Executiva de Articulação Política.

Na ocasião, Cícero Lucena fez um balanço positivo das ações colocadas em prática desde 2021 em diversas áreas que, segundo ele, somadas ao ambiente de parcerias com o Governo da Paraíba e iniciativa privada, também colaboram para a cidade vivenciar o seu melhor momento – reconhecida no país inteiro pelo turismo, qualidade de vida e serviços. “Superamos a pandemia, atingindo os melhores índices na eficiência da vacina e oferta de leitos, depois conseguimos gerar emprego, renda e melhorar a infraestrutura da cidade, além de colocar em prática programas e melhorar a qualidade do ensino”, iniciou Cícero.

Numa projeção futura, o gestor ainda estabeleceu os próximos anos da gestão na Prefeitura, com o plano de trabalho que vai ser realizado na gestão Cícero Lucena 4, priorizando a manutenção da qualidade dos serviços, o compromisso com o crescimento da cidade e o bem-estar de sua gente.

“Vamos transformar a mobilidade urbana da cidade com os cinco terminais de integração e quatro corredores, em parceria com o Governo da Paraíba. Os Parques da Cidade, do Roger, a substituição de toda iluminação pública por Led, seguir avançando na pavimentação, na reforma de toda a rede de ensino, construção de novas escolas, fortalecer a rede de proteção animal, entre muitas ações que a gente precisa de uma equipe pronta e em sintonia para realizar”, detalhou o prefeito.

A reunião contou com a participação dos secretários, além do vice-prefeito Leo Bezerra. “Uma gestão unida e sabedora daquilo que precisa ser colocado em prática, num ritmo forte de trabalho, que é a marca do prefeito Cícero Lucena. Avançamos muito, tanto que a população reconheceu nosso trabalho nas últimas eleições, mas tem muito mais pra melhorar – e fazer essa cidade continuar no cenário de destaque o país, sem perder a qualidade de vida, é um desafio que nós vamos superar”, projetou Leo.