Policiais realizam novo protesto em João Pessoa por reajuste salarial

Policiais civis, militares e penais da Paraíba realizaram, nesta sexta-feira (21), mais um protesto em frente à residência oficial do governador, em João Pessoa.

A categoria rejeitou a proposta do governo de 10% de reajuste parcelado, exigindo a equiparação com a média salarial do Nordeste.

Os manifestantes interditaram uma faixa da Avenida Beira-Rio e realizaram uma assembleia geral. Este foi o quarto protesto de 2025, e a categoria cobra uma nova negociação com o governo estadual.

*com informações da TV Cabo Branco