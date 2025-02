OAB-PB realiza posse festiva da nova diretoria na segunda-feira

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizará, na próxima segunda-feira (24), a posse festiva da nova Diretoria da Instituição, que comanda a OAB-PB no triênio 2025/2027. A solenidade acontecerá na nova sede da Ordem, localizada na Avenida João Cirilo, S/N, no bairro do Altiplano, em João Pessoa (PB), a partir das 18h30.

O evento será comandado pelo presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, e pelo presidente reeleito da OAB-PB, Harrison Targino. Também compõem a nova Diretoria da OAB-PB: Janny Milanês (Vice-presidente), Diego Cabral (Secretário-geral), Ana Paula Albuquerque (Secretária-geral Adjunta), Jullyanna Viegas (Tesoureira), Joelma Carneiro (Diretora de Controladoria) e Gustavo Moreira (Diretor de Planejamento).

A posse administrativa da atual gestão aconteceu no final do último mês de dezembro. Além de Beto Simonetti e Harrison Targino, o evento da próxima segunda contará com a presença de diversos diretores da OAB Nacional; presidentes de Seccionais, de Subseções e Comissões da OAB-PB, autoridades e representantes da Sociedade Civil Organizada.

Na mesma solenidade serão empossados os diretores da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PB): Rodrigo Farias (presidente), Larrisa Bonates (vice-presidente), Alberto Evaristo (secretário-geral), Elibia Afonso (secretária-geral adjunta); André Cabral (tesoureiro); Cris Araruna (Diretora de Saúde e Bem-Estar), André Martins (Diretor de Esporte); e Fred Igor (Diretor de Interiorização).

“A posse representa a consolidação do espaço do processo democrático que elegeu-nos para servir a advocacia nos próximos três anos, junto com um conjunto de conselheiros e conselheiros que representa a multiplicidade da advocacia paraibana. Nestes novos tempos, nós vamos incrementar os serviços da Ordem na busca da valorização da advocacia, defesa das prerrogativas e atuação em temas sensíveis da própria sociedade civil”, destacou o presidente da OAB-PB, Harrison Targino.

Harrison acrescenta que após a solenidade formal acontecerá uma atividade cultural e confraternização. “Toda a advocacia paraibana está convidada”, finalizou.