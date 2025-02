João Pessoa é a 3ª capital do País com maior contratação do Minha Casa, Minha Vida

João Pessoa é a terceira capital do Brasil com maior número de contratações do programa Minha Casa, Minha Vida, no ano de 2024, de acordo com levantamento do Governo Federal, que aponta o município com 24 mil unidades habitacionais, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

O prefeito Cícero Lucena comemorou o dado e destacou a isenção do Imposto de Transmissão sobre Bens Imobiliários (ITBI) por parte da Prefeitura para impulsionar o segmento para famílias de baixa renda.

“Estamos tendo esse olhar, essa ação, para impactar positivamente as famílias que não têm condições de dar a entrada na hora da compra do imóvel. A isenção do ITBI, pelo Município de João Pessoa, representa entre R$ 3 mil e R$ 5 mil o valor da entrada e isso faz a diferença”, detalhou o prefeito. “Essa é uma das medidas que fazem parte da nossa política habitacional em João Pessoa, que também vem avançando na construção de empreendimentos para famílias vulneráveis, concedendo benefício de programas como ‘Compra Assistida’ e de reforma do lar”, concluiu o gestor.

Socorro Gadelha, secretária de Habitação Social de João Pessoa (Semhab), comemorou o dado e lembrou que desde o período pós-pandemia a gestão municipal tem incentivado as contratações com a isenção do imposto.

“Foi uma medida que, ao mesmo tempo, salvou o setor, que conseguiu vender para um segmento da população que não comprava porque não conseguia pagar a entrada. Portanto, essa política está colhendo os frutos e João Pessoa se destacando na área de habitação”, celebrou.

Ainda de acordo com o Governo Federal, o Minha Casa, Minha Vida concluiu 2024 em alta. Já foi ultrapassada em mais de 60% a meta de contratar dois milhões de moradias até o fim de 2026. Levando-se em conta todas as modalidades, o Minha Casa, Minha Vida superou, entre a retomada em 2023 e 31 de dezembro de 2024, 1,26 milhão de residências contratadas.

Municípios com maior número de contratações:

São Paulo (SP) 119.959

Rio de Janeiro (RJ) 24.018

João Pessoa (PB) 20.477

Goiânia (GO) 14.220

Uberlândia (MG) 13.725

Porto Alegre (RS) 12.697

Salvador (BA) 12.693

Brasília (DF) 12.177

Feira de Santana (BA) 12.169

Fortaleza (CE) 12.084