A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), está com tudo pronto para os desfiles dos blocos pré-carnavalescos do Folia em Sol Maior, no Corredor da Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, neste sábado (22), e domingo (23), Virgens de Tambaú.

O plano operacional de trânsito abrange toda a extensão e entorno do trecho da Avenida Epitácio Pessoa onde ocorrerão os desfiles. Além disso, usuários do transporte público contarão com ônibus extras para ida e volta dos eventos.

Para a concentração do Bloco dos Atletas, a partir das 17h, o cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Rua Prefeito José Leite, no Miramar, será bloqueado, sendo os veículos desviados para a Rua João Domingos, depois Rua Nevinha Cavalcante, cruzando a Rua Tito Silva, até a Hilda Coutinho Lucena e voltar à Avenida Epitácio Pessoa. Às 21h, a Avenida Epitácio Pessoa será bloqueada, nos dois sentidos, da Rua Prefeito José leite, até o Largo de Tambaú.

No domingo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana realiza a operação com os mesmos bloqueios e desvios para o desfile do bloco Virgens de Tambaú, a partir das 16h.

A Semob-JP designou 45 agentes de mobilidade para cada dia de desfile dos blocos na Via Folia, que estarão distribuídos em toda a extensão de passagem dos blocos para orientar os condutores de veículos dos bloqueios e alternativas de trajetos para chegar ao destino desejado.

Conforme acordado nas reuniões entre os representantes dos órgãos públicos envolvidos e os representantes das organizações dos blocos, os desfiles deverão ser encerrados às 2h da manhã, com uma hora para a dispersão e liberação do entorno do Largo de Tambaú para os veículos.

Transporte público

Para garantir o deslocamento dos foliões por ônibus até o local de saída dos blocos, a Divisão de Transportes Urbanos (Ditrans) da Semob-JP determinou um reforço nas linhas 507-Cabo branco e 510-Tambaú, a partir das 17h, e as linhas circulares 1500 e 5100 estarão circulando até o local de concentração dos blocos, a partir das 20h. Também será disponibilizada frota extra, com 10 veículos, na dispersão dos blocos para a volta para casa dos foliões, após o encerramento dos desfiles. A Semob-JP recomenda ir de ônibus, táxi ou veículo de aplicativo.

O superintendente da Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE, destacou o trabalho da autarquia para a segurança dos pedestres nos desfiles na Via Folia e, também, nos bairros. “Como em anos anteriores, estamos fazendo todos os esforços possíveis para o sucesso desta festa popular, que é o pré-Carnaval de João Pessoa. Estaremos presentes com nossas equipes de agentes, tanto na Via Folia, quantos nos desfiles dos bairros, tão importantes para essa manifestação popular em toda a cidade que antecede o nosso Carnaval Tradição”, destacou o gestor municipal de Mobilidade.