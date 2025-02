Estação Ferroviária Nova: Seplan apresenta plano de requalificação

A população de Campina Grande poderá receber ainda neste ano, após o período de licitação, as obras iniciais de requalificação da Estação Ferroviária Nova. O prédio está inserido em um contexto histórico e de memória afetiva da população campinense.

A Estação Nova, uma área que já pertenceu à União, sofreu por muitos anos com a ação de vândalos, com a depredação do patrimônio e o furto de objetos característicos do local e da época em que foi construída. Entre essas peças desaparecidas estão o antigo relógio da estação, portões, partes do telhado, peças dos trilhos, além da própria estrutura das edificações, deixando o local em ruínas.

Ainda no primeiro mandato do prefeito Bruno Cunha Lima, o espaço foi cedido ao município pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e, a partir disso, a Secretaria de Planejamento (Seplan) desenvolveu um projeto arquitetônico de requalificação, aprovado no último dia 03 de fevereiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP).

Os projetos executivos foram desenvolvidos pela Secretaria de Obras (Secob), em parceria com a Atecel, e deverão ser encaminhados, em breve, para a licitação.

Com área de aproximadamente 90.000 m², a Estação Nova apresenta arquitetura no estilo Art Déco e, de acordo com o secretário executivo Túlio Duda Paz, coordenador da equipe de projetistas, o objetivo é restaurar as edificações do local trazendo novos usos coletivos e criando espaços públicos de qualidade para a população.

“Será construído o Parque da Estação Nova, contando com ciclovias, academia, playground e mobiliários urbanos, entre outros. Através da cessão da linha férrea ao Município, pelo Dnit, será possível a integração entre modais de transportes, garantindo espaços para VLT, ônibus, táxi, mototáxis, transporte por aplicativo, bicicletas, facilitando a mobilidade urbana e promovendo qualidade de vida para o cidadão”, ressaltou Túlio Duda Paz.

O secretário municipal de Planejamento, Felix Araújo Neto, destacou o empenho da equipe da Seplan no desenvolvimento do projeto, que foi solicitado como prioridade pelo prefeito Bruno Cunha Lima.

“Tivemos vitórias importantes durante toda a concepção do projeto e estamos entregando, com muita responsabilidade e cuidado, para que o prefeito Bruno possa determinar a licitação e posterior início das obras. Vencemos toda a fase do desenvolvimento do desenho arquitetônico e fizemos parceria com a Atecel para compor os projetos executivos. Paralelamente, logramos sucesso, também, com a aprovação do projeto junto ao Iphaep e alinhamos questões junto ao Dnit. Com essa e outras obras o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, deverá ter mais uma gestão extremamente exitosa. A cidade está avançando muito”, destacou Felix

O Projeto

A Estação Nova é um complexo composto por cinco edificações. Além do prédio da torre do relógio, como é mais conhecido, no local ainda há dois galpões, que serviam como depósito, oficina, posto de abastecimento e apoio ferroviário; um prédio que servia para a administração do local e uma garagem.

Com a reforma, os locais passarão a ter novos usos transformando-se em pontos de integração social. Esses pontos serão uma Estação Gastronômica (com restaurantes, praças de alimentação e banheiros); Estação Cidadania (com salas de aprendizagem, salas para reuniões, setores de atendimento dos órgãos públicos municipais, como Semas, STTP, Sine, Procon e Guarda Municipal); Coworking Social; Café da Estação; Estação Tecnológica, com auditório, salas de atividade, incubadora de startups, salas para reuniões e banheiros.

O gerente de Projetos da Seplan, Jhonnathas Lima, um dos projetistas da revitalização, disse que a Estação Nova se transformará em um grande parque, o Parque da Estação Nova, agregando valor cultural e histórico. “A revitalização da área é importante, pois aproxima a população e devolve a vitalidade urbana ao local”, declarou.

O Parque da Estação Nova vai contar com playgrounds, quadras poliesportivas, academia popular, áreas verdes, espaço pets, pistas para caminhadas, ciclovias, estacionamentos, lanchonetes e uma série de outros equipamentos.

História

Localizado no bairro do Quarenta, a Estação Ferroviária Nova foi construída em 1957 e inaugurada em 1961 pela Rede Ferroviária do Nordeste (FRN), mediante as celebrações ao cinquentenário da chegada do trem em Campina Grande. O momento histórico remetia a uma importante fase de desenvolvimento e crescimento de Campina Grande, que consolidou a cidade como um dos principais polos do ciclo do algodão no Brasil.

A edificação principal apresenta característica do estilo Art Déco, arrematada por uma torre central que possuía o relógio da estação. Sua fachada é ornamentada por um painel decorativo de peças azulejares, de autoria do artista pernambucano Paulo Neves, datada de 1960.

Em 2001 a Estação Nova foi tombada pelo Iphaep, por se tratar de um equipamento de importância cultural e histórica. Em 2022 um termo de cessão foi expedido pelo Dnit para o município de Campina Grande.