Desembargador Fred Coutinho recebe visita institucional de senadora

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador Fred Coutinho, recebeu nesta sexta-feira (21) a visita institucional da senadora Daniella Ribeiro.

O encontro teve como pauta principal o programa “Antes que Aconteça”, uma iniciativa da parlamentar voltada para a prevenção da violência doméstica contra a mulher, garantindo recursos para fortalecer a rede de apoio a vítimas.

Durante a reunião, o desembargador Fred Coutinho reforçou o compromisso do Judiciário paraibano com o programa, destacando a relevância da iniciativa.

“Com muita satisfação, hoje o Tribunal de Justiça abriu suas portas para receber a senadora Daniella Ribeiro, que nos apresentou de forma satisfatória o programa Antes que Aconteça. Na minha visão, um programa que veio para ficar, que busca, acima de tudo, uma conscientização na temática da violência doméstica. Eu parabenizo a senadora pela iniciativa e coloco o Poder Judiciário da Paraíba à disposição para trabalhar juntos pelo social e, acima de tudo, pela cidadania”, afirmou o presidente do TJPB.

A senadora Daniella Ribeiro destacou a receptividade do Tribunal e classificou o encontro como bastante produtivo.

“É nossa primeira visita institucional após a posse do desembargador Fred Coutinho. Dizer da minha alegria de estar aqui, pela pessoa que ele é. A gente sabe que esse tribunal tem honrado a nossa Paraíba, o Judiciário paraibano. Eu fiquei muito feliz que, há poucos dias, quando liguei para parabenizá-lo por telefone, ele já falava no interesse também do convênio que temos com o Tribunal de Justiça para atuar efetivamente com o programa Antes que Aconteça, que trata da questão do combate à violência doméstica contra a mulher”, disse a senadora.