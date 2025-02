Campina Grande se torna cidade categoria A no Mapa do Turismo do Brasil

A cidade de Campina Grande deu mais um passo rumo à excelência do ranking nacional de destinos turísticos. A Rainha da Borborema chegou, nesta semana, à categoria ‘A’ do chamado Mapa do Turismo do Brasil. Esse mapa é um instrumento que classifica os municípios com base em indicadores do Turismo. São cinco categorias: A, B, C, D e E.

Com a subida, Campina passa a fazer parte da elite do Turismo no Brasil. A mudança ocorreu por força de uma ação do Ministério do Turismo (MTur). Outro benefício que a mudança de categoria traz à cidade é a possibilidade do maior investimento em estratégias no setor de Turismo.

A categorização foi desenvolvida pelo Ministério do Turismo para identificar o desempenho da economia do setor turístico nos municípios. O objetivo é implementar políticas públicas que respeitem as características de cada município.

Os indicadores de desempenho utilizados para a categorização são: quantidade de estabelecimentos de hospedagem, quantidade de empregos em estabelecimentos de hospedagem, quantidade de visitantes domésticos, quantidade de visitantes internacionais, arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem.

A categorização é uma estratégia de implementação do Programa de Regionalização do Turismo, que foi lançado em abril de 2004. O Mapa do Turismo Brasileiro define a área a ser trabalhada pelo Ministério do Turismo para o desenvolvimento de políticas públicas.

O coordenador Municipal de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá, comemorou o crescimento da cidade no ranking.

“Como eu atuo no ramo turístico há muito tempo, fico satisfeito ao comprovar que os resultados de um trabalho intenso e estratégico está surtindo efeitos. Nossa missão é aproximar o poder público do trade turístico e apontar os caminhos que devemos percorrer e as medidas que devemos adotar para que sigamos crescendo e nos aproximando do tão desejado patamar de destino turístico para todo o ano, algo que almejamos e muito para nossa Rainha da Borborema”, falou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, também comemorou o crescimento de Campina Grande nesse ranking.

“Como titular da pasta que abriga a realização de todos os eventos da cidade, ficamos felizes com cada passo no caminho da excelência. É ver que todo um trabalho, conjunto, com a liderança do prefeito Bruno Cunha Lima, toda nossa equipe e nossa Coordenadoria de Turismo, vem dando os frutos esperados. Seguiremos trabalhando e focando em buscar cada vez mais contribuir para o crescimento da nossa Rainha da Borborema, em todos os setores”, celebrou.