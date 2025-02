Campanha “Desacelera” busca reduzir acidentes com motos em Campina Grande

Dados da STTP mostram que cerca de 90% dos acidentes de trânsito na cidade envolvem motocicletas.

Em janeiro de 2025, o Hospital de Trauma de Campina Grande registrou 788 vítimas de acidentes com motos, contra 76 de carros.

Para combater essa realidade, a STTP segue com a campanha “Desacelera”, focada na conscientização e no respeito à sinalização. Segundo o superintendente Vitor Ribeiro, a iniciativa já apresentou redução no número de sinistros e mortes.

*com informações da TV Cabo Branco