Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa realiza plantio coqueiros na Praia de Manaíra

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, por meio do Viveiro Municipal de Plantas Nativas, realizou, na manhã desta quinta-feira (20), o plantio de 15 coqueiros na Orla de Manaíra.

A ação tem como objetivo contribuir para preservar e recuperar áreas verdes e o bem-estar da população, trazendo benefícios diretos à área urbana.

Os coqueiros, que fazem parte da vegetação da região Nordeste do Brasil, foram cuidadosamente selecionados e preparados pelas equipes do Viveiro Municipal de Plantas Nativas. O Viveiro, coordenado pela Semam, tem como principal objetivo o cultivo e a distribuição de plantas nativas, essenciais para o equilíbrio ecológico e para o conforto ambiental das áreas urbanas da Capital.

A escolha do coqueiro para o plantio na Orla de Manaíra reflete a preocupação da Gestão Municipal com a preservação das espécies, além de valorizar a paisagem natural da cidade.

A planta, conhecida por sua resistência e beleza, desempenha um papel importante na manutenção das sombras ao longo da Orla, proporcionando um ambiente mais agradável para os banhistas e frequentadores da área.

O plantio contou com a presença do secretário executivo de Meio Ambiente, Djalma Castro, e da secretária de Mudanças Climáticas, Maristela Viana, que destacaram a importância de ações como esta para a sustentabilidade da cidade. “Esses coqueiros não só embelezam a paisagem, mas também contribuem para o equilíbrio do ambiente urbano, ajudando na manutenção da qualidade de vida e na adaptação da cidade às mudanças climáticas”, afirmou Djalma Castro.

A secretária Maristela Viana destacou que o plantio é uma das inúmeras ações da Prefeitura de João Pessoa, para promover a qualidade de vida da população.

“Estamos cuidando das mais diversas áreas da cidade, plantando nas ruas que estão sendo calçadas, nos parques e da mesma forma estamos cuidando da Orla. Os coqueiros são uma tradição – as pessoas aproveitam a sombra e ainda tem os frutos, uma tradição em toda a região”, complementou.