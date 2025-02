A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), incentivada pelo secretário Ronaldo Cunha Lima Filho, com o apoio da Secretaria de Finanças (Sefin) e do Gabinete do Prefeito, iniciou nesta quinta-feira (20) os pagamentos dos projetos contemplados no edital de fomento “Biliu de Campina 2024”, advindo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Os pagamentos, que garantem uma injeção econômica na ordem de R$ 1,5 milhão na Rainha da Borborema, iniciaram prioritariamente pelos contemplados que possuem projetos já relacionados ao período carnavalesco da cidade Rainha da Borborema, garantindo a sua execução. Os demais artistas contemplados no edital receberão os valores logo em seguida.

O edital “Biliu de Campina 2024” visa incentivar a produção cultural, promovendo a diversidade e a inclusão, além de valorizar as manifestações artísticas de Campina Grande, tornando-se mais uma ferramenta essencial para os artistas, coletivos e instituições que buscam desenvolver projetos inovadores e de relevância social para a cidade.

Além de fomentar a criatividade, a abertura do edital também proporciona a oportunidade de formação para os proponentes, permitindo que novas vozes e talentos sejam descobertos e incentivados.

Assim, o “Biliu de Campina 2024” torna-se um verdadeiro catalisador para o desenvolvimento cultural, promovendo um ambiente onde a arte e a cultura possam florescer e impactar positivamente a população campinense.

Sobre o Edital Biliu de Campina

O edital possui valor total de R$ 1.494.950,87 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), distribuídos da seguinte forma:

a) R$ 114.000,00 (cento e catorze mil) para cada uma das 10 categorias de linguagens artísticas e expressões culturais, dando o total de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil);

b) R$ 55.960,70 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos) para as Ações Formativas para qualquer categoria de linguagens artísticas e expressões culturais;

c) R$ 298.990,17 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e dezessete centavos) para Festivais, Mostras e Oficinas (ações em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais – percentual de 20% deste edital).

Dúvidas

Para garantir que todos tenham acesso às informações sobre o “Bilu de Campina 2024”, a Secult disponibilizou um e-mail para esclarecer as dúvidas. O endereço é pnabsecultcg@gmail.com. Outro meio de acesso é o número (83) 3310-6808, com atendimento das 8h às 13h de segunda à sexta-feira.

Os artistas interessados no edital ainda podem tirar suas dúvidas presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que fica localizada na rua Santa Clara, S/N, ao lado do Terminal de Integração de Passageiros, também no horário das 8h às 13h.