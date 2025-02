Governador confirma a participação de servidores do Detran no esquema de eliminação de multas

A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), da Polícia Civil da Paraíba, desarticulou uma quadrilha especializada no cancelamento irregular de multas de trânsito, que atuava na capital e na região metropolitana de João Pessoa. O grupo foi preso nesta quinta-feira (20) durante a operação intitulada Reset.

Em entrevista concedida à imprensa, o governador João Azevêdo (PSB) confirmou a participação de servidores do Detran da Paraíba no esquema de eliminação de multas e disse que a investigação já vinha sendo conduzida dentro do órgão. Ele afirmou que foram identificadas irregularidades no sistema, descobertas pelo serviço de inteligência.

“Graças a Deus tudo foi equacionado, e descobriu-se as pessoas que estavam utilizando o sistema. Acho que havia um funcionário envolvido, e ele foi identificado. O Detran fez um trabalho extraordinário”, elogiou o gestor.

Entre os presos estão agentes públicos, despachantes e até hackers, que utilizavam dados falsos em credenciais de acesso ao sistema para justificar os cancelamentos irregulares de multas.

A operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão nos municípios de Santa Rita e João Pessoa.