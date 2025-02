Desembargadora se despede do Tribunal de Justiça da Paraíba

“Tudo foi marcante na minha carreira, desde 1984, quando assumi a primeira comarca e a realização completa foi a minha ascensão ao Tribunal de Justiça da Paraíba em 2012. É muito gratificante chegar aqui todos os dias e receber um sorriso logo cedo dos servidores. Estou feliz e agradecida a Deus por ter me dado a oportunidade de chegar a essa data e me despedir do colegiado”. A fala da desembargadora Maria das Graças Morais Guedes revela a emoção de quem atuou por 40 anos na magistratura paraibana e agora se despede com o coração cheio de alegria.

Para marcar o momento em que a desembargadora está deixando o Judiciário, a Corte do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) prestou uma homenagem à magistrada, que dedicou quatro décadas de sua vida a manter a Justiça aliada ao cidadão. Durante sessão no Pleno, nesta quarta-feira (19), os colegas desembargadores relembraram a trajetória dela e exibiram um vídeo, produzido pela gerência de Comunicação do TJPB, com imagens e relatos da sua vida e de seu trabalho no Poder Judiciário.

Durante a sessão, todos os membros da Corte de Justiça usaram da palavra para prestar homenagens à desembargadora Maria das Graças.

Início da carreira

Sua primeira comarca foi Juazeirinho e ao mesmo tempo exerceu a jurisdição como juíza substituta das comarcas de Soledade e Pocinhos. Depois, foi promovida para a comarca de Patos.

De acordo com a magistrada, sua passagem pelas comarcas interioranas foi motivo de alegrias e realizações. “Sempre fui muito bem recebida. Na minha ‘comarca mãe’, Patos, de segunda entrância, fiquei quatro anos e três meses. Guardo tudo na memória”, afirmou.

No momento em que deixava a Comarca de Patos, a qual tanto zelou, um pedido especial do presidente do TJPB, à época, desembargador Evandro de Sousa Neves, adiou sua despedida por dois meses para que pudesse cumprir uma missão histórica. “Coube a mim instalar o Juizado Especial de Pequenas Causas. Isso foi gratificante. Instalei o juizado e indiquei os conciliadores”, contou a desembargadora, que depois de cumprida a tarefa foi designada para a Comarca de Campina Grande.

A desembargadora Maria das Graças Morais Guedes concluiu o curso de Direito em julho de 1979, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e tem especialização em Direito Civil, pela mesma universidade. Em 1984 foi aprovada no concurso público da Magistratura do TJPB. Em 13 de julho daquele mesmo ano, foi aprovada e nomeada para o cargo de juíza.

Natural de São Mamede, no sertão paraibano, a desembargadora Maria das Graças Morais Guedes concluiu o curso de Direito pela Universidade Federal da Paraíba em 1979. No ano de 1984, foi aprovada em concurso público para juíza de Direito do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Passou pelas comarcas de Juazeirinho, Soledade, Pocinhos e Patos. No dia 25 de julho de 2012 tomou posse no cargo de desembargadora do TJPB. Foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de outubro de 2016 até março de 2018. Foi vice-presidente do TJPB nas gestões dos desembargadores Saulo Benevides e João Benedito da Silva. Foi diretora da Esma em 2017. É autora do livro “História da Comarca de Patos”, com os coautores Damião de Lucena, Flávio Sátiro Fernandes e José Ozildo dos Santos. O livro traz relatos históricos sobre a criação, evolução e jurisdição daquela comarca.

Casada com Justiniano Guedes, é mãe da advogada Anna Flávia Morais Guedes.

Na última sexta-feira, (14) a desembargadora Maria das Graças Morais foi homenageada pelas colegas magistradas, numa iniciativa das desembargadoras Maria de Fátima Bezerra Maranhão, Agamenilde Vieira, Túlia Neves, Anna Carla Lopes e Lilian Cananéa e a juíza Micheline Jatobá.