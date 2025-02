Veja os cursos oferecidos pelo Senac e os descontos disponíveis em Campina Grande

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, o gerente do Senac em Campina Grande, Diego Maia, destacou a importância estratégica da unidade na cidade, a nova programação de cursos e uma oferta especial de 50% de desconto para matrículas a partir da próxima segunda-feira (24).

De acordo com Diego, a localização do Senac facilita o acesso de alunos de diversas cidades da região.

“Nossa unidade está localizada na Avenida Manoel Tavares, na subida do viaduto, após a rotatória, e temos um espaço maravilhoso e completamente acolhedor para receber todas essas pessoas. Atendemos muitos alunos de cidades vizinhas, dentro de um raio de 30 a 50 quilômetros, aproveitando a facilidade do transporte dessas regiões”, explicou.

A programação de cursos é atualizada bimestralmente, conforme a demanda do mercado. “Temos um portfólio com mais de 15 mil títulos de cursos. A cada dois meses, o Senac Paraíba lança uma nova programação, analisando as necessidades do mercado”, destacou Diego.

Entre os cursos ofertados, ele enfatizou o de Empreendedorismo Digital, que inicia na próxima segunda-feira e abordará estratégias de tráfego pago, posicionamento de mercado nas redes sociais e planejamento de negócios digitais.

“Esse curso tem uma carga horária de 60 horas e será oferecido no turno da noite para atender aqueles que trabalham durante o dia”, ressaltou.

Para facilitar o acesso às informações, o Senac disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (83) 99411-9213 e pelo site pb.senac.br.

“Já podem entrar em contato conosco. Nossa central de atendimento está pronta para fornecer todas as informações e garantir um atendimento personalizado”, finalizou Diego Maia.