Veja onde comprar carne mais barata em João Pessoa

O consumidor pessoense pode economizar até R$ 58,09 no quilo do filé bovino sem cordão se conferir a pesquisa de preços para carnes realizada pelo Procon-JP em supermercados e açougues de feiras livres da Capital. O produto oscila entre R$ 59,90 (Açougue Sonho Meu – Mercado de Mangabeira) e R$ 117,89 (Supermercado Rede Compras – Aerclube), variação de 96,98%.

Mas a maior variação de toda pesquisa foi registrada na carne moída (sem marca), 139,13%, com preços entre R$ 23,55 (Frigorífico do Tó – mercado da Torre) e R$ 55,00 (Carrefour – Bacários), diferença de R$ 32,00. O Procon-JP realizou o levantamento no dia 18 de fevereiro e visitou 31 estabelecimentos, coletando preços de 109 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos (brancos e vermelhos).

Outras grandes variações ficaram com a fraldinha, 117,82%, que oscila entre R$ 28,00 (Frigorífico do Tó – Mercado da Torre) e R$ 60,99 (Rede Compras – Aeroclube), diferença de R$ 32,99. Seguida do quilo do braço bovino com osso, que oscila entre R$ 15,99 (Frigorífico Central – Mercado Central) e R$ 31,90 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 16,90.

Mais diferenças – A pesquisa mostra, ainda, outras diferenças bem significativas, como é o caso do quilo do filé bovino com cordão, R$ 52,50, com preços entre R$ 45,00 (Açougue Lampião – Mercado da Torre) e R$ 97,00 (Supermercado Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa), variação de 116,67%; e no quilo da picanha nacional, R$ 39,99, que oscila entre R$ 40,00 (Frigorífico do Tó – Mercado da Torre) e R$ 79,99 (Supermercado Manaíra – Manaíra), variação de 99,98%.

Frango – O Procon-JP registra que a maior variação no quesito frango ficou com o quilo da asa (sem marca), 53,85%, com preços entre R$ 13,00 (Açougue Kelly Aves e Ponto do Frango – Mercado da Torre) e R$ 20,00 (JC Galetos – Mercado Central), diferença de R$ 7,50. A maior diferença no preço do produto, no entanto, ficou com o quilo da asa Sadia, R$ 10,01, que oscila entre R$ 19,98 (Assaí Atacadista– Epitácio Pessoa) e R$ 29,99 (Rede Compras – Aeroclube), variação de 50,10%.

Ovos – Nos preços dos ovos, a pesquisa encontrou a maior variação na bandeja com 30 unidades do ovo branco (sem marca), 38,89%, com preços entre R$ 18,00 (Açougues do Gurá e KI Frango – Mercado Central) e R$ 25,00 (Gleto Bonzão – Mercado Central), também a maior diferença, R$ 7,00; seguida da dúzia de ovos brancos (sem marca), 29,41%, com preços entre R$ 8,50 (Ki Frango – mercado Central) e R$ 11,00 (Cian – Mercado da Torre), diferença de R$ 2,50.

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br