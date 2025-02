Em entrevista à Rádio Caturité FM, o presidente da Associação dos Guardas Municipais da Paraíba, Nilson Trajano, destacou a crescente conscientização dos gestores municipais sobre a importância da segurança pública e a relevância da Guarda Municipal como parte fundamental desse processo.

“Está havendo uma conscientização por parte dos gestores hoje, sabendo da sua responsabilidade no tocante à segurança pública, que é a nossa bandeira, é a que defendemos, justamente com a criação da Guarda Municipal no seu município, que é o braço da segurança pública”, afirmou.

Ele citou como exemplo a cidade de Alagoa Nova, que implementou sua Guarda Municipal de maneira totalmente regular, seguindo todas as etapas legais, desde a realização de concurso público até o curso de formação.

“No caso de Alagoa Nova, tudo dentro da legalidade, uma guarda que nasceu dentro da legislação com seus direitos garantidos, incluindo risco de vida já implantado em lei, viaturas e EPIs adquiridos pela gestão municipal”, explicou.

O presidente também destacou que a estrutura de segurança da cidade foi centralizada em um mesmo prédio, que abriga o Conselho Tutelar, o Detran, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal.

Para Trajano, essa organização facilita o trabalho dos agentes e o atendimento à população.