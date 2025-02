Precisa comprar remédio em Campina Grande? Leia antes esta matéria

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira, 19, a pesquisa de preço dos medicamentos que são mais procurados pelo consumidor campinense, referente a este mês de fevereiro.

De acordo com o estudo, a variação de preços entre os produtos de referência chega a 727,07% e entre os genéricos a 699,74% dependendo do estabelecimento comercial escolhido pelo consumidor para efetivar a compra.

A coleta de dados da Pesquisa de Medicamentos do Procon-CG de fevereiro/2025 foi realizada nessa terça-feira, 18, em 10 farmácias e drogarias de diferentes regiões da cidade; e reúne preços dos seguintes medicamentos: Ácido Mefenâmico, Atenolol, Diclofenaco Sódico, Dipirona Monoidratada, Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol, Enalapril +Hidroclorotiazida, Furosemida, Hidroclotiazida, Losartana Potássica, Metformina, Naproxeno Sódico, Nimesulida, Paracetamol, Paracetamol, Simeticona, Sulfametoxazol +Trimetoprima, Sulfato de Neomicina +Bacitracina Zíncica e Sulfato de Salbutamol.

O estudo aponta os menores e maiores preços de 36 medicamentos, sendo 18 de marca e 18 genéricos; bem como os preços médios de cada produto. Nele, os medicamentos genéricos estão 62,07% mais baratos do que os de referência. Caso haja uma boa pesquisa na hora da compra, pode representar uma grande economia para o bolso do consumidor.

De marca – Entre os medicamentos de referência ou de marca, a maior variação de preço foi registrada pelo Procon Municipal foi na medicação Atenolol de 25 mg, com 30 comprimidos que chegou a 727,07%, podendo ser encontrado ao menor valor de R$ 3,99 –na farmácia Varejão dos Medicamentos, localizada na avenida Francisco Lopes de Almeida, 250, no bairro do Cruzeiro; e ao maior preço de R$ 33,00, na farmácia Galeria Pague Bem, situado na rua João Sérgio de Almeida, 662, em Bodocongó.

Já em relação aos medicamentos genéricos, a maior variação de preço identificada foi no produto Enantato de Noretisterona + Valerato De Estradiol, de 50+5 mg/ml, anticoncepcional injetável com 1 seringa de 1 ml: 699,74%; que foi encontrado pelo menor preço de R$ 3,90 – na farmácia Família Farma, na rua Florípedes Coutinho, 1316, no bairro Bodocongó; e ao maior preço de R$ 31,19 na farmácia Redepharma R-35, localizada na rua Pedro Leal, 420, no bairro Liberdade.

Vale ressaltar que a pesquisa do Procon-CG também traz ainda o preço médio de cada medicamento, e a relação de nomes e endereços dos estabelecimentos visitados pelo órgão.

No estudo foi utilizado o critério de “preço com desconto máximo para o cliente comum” e para conferir o estudo na íntegra, basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/