O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira, participou nesta terça-feira (18), em Brasília, do lançamento do Painel Clima Brasil, promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no qual foram apresentados resultados preliminares da ferramenta ClimateScanner, plataforma que visa monitorar e analisar dados relacionados às mudanças climáticas e suas consequências.

O encontro, que teve a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, buscou integrar os tribunais de contas à iniciativa de caráter global, que no Brasil é coordenada pelo TCU com o apoio de grupo executivo composto por 18 instituições superiores de controle, no contexto da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle (Intosai).

Durante o evento, o presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo Filho, apresentou os objetivos do Painel ClimaBrasil, destacando a importância de uma atuação conjunta dos Tribunais de Contas para consolidar um panorama nacional das ações climáticas dos governos brasileiros. Os dados coletados serão apresentados na COP 30, reforçando o compromisso do Brasil com a transparência e a governança ambiental.

O evento, ocorrido no Plenarinho do Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília, contou com a presença de diversas autoridades da Justiça e de presidentes de Tribunais de Contas do Brasil.

Um dos objetivos do TCU é a continuidade das avaliações no nível global e a aplicação de uma versão nacional da ferramenta junto aos TCs que atuam nos estados e municípios brasileiros.

Assim, na COP30 – a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas -, que será realizada em novembro deste ano, em Belém (PA), serão apresentados os resultados completos do ClimateScanner, tanto em nível global quanto no âmbito nacional brasileiro.