Caturité FM: Juiz Edvan Rodrigues estreia no quadro ‘Fora dos Autos’

O quadro ‘Fora dos Autos’, da rádio Caturité FM, estreou nesta quarta-feira (19) com um novo titular: o juiz e professor Edvan Rodrigues (foto). Ele assume o quadro que anteriormente era conduzido pelo juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior.

Na participação inaugural, Edvan explicou, de forma didática, a estrutura e o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil. Durante sua explanação, ele destacou a importância da divisão dos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – e reforçou o papel essencial da Justiça na sociedade.

“O Judiciário é um dos poderes da República. O Brasil é uma República. O que quer dizer uma República? Quer dizer que a coisa é pública. Que tudo que tem no país é do público e não de um soberano. O soberano numa República é o povo. O povo é que governa a República. Mas como o povo governa essa República? Através de representantes eleitos. Um dos poderes da República é o Legislativo, que faz as leis. O Executivo, que governa. E o Judiciário, que julga”, explicou.

Edvan Rodrigues também ressaltou que os juízes não são eleitos, mas sim selecionados por meio de concurso público, garantindo que o cargo seja ocupado por profissionais qualificados.

O quadro Fora dos Autos vai ao ar às quartas-feiras, com apresentação do jornalista Arimatéa Souza, trazendo informações sobre o funcionamento da Justiça de forma acessível ao público. O juiz convidou os ouvintes a participarem enviando dúvidas e sugestões para os próximos programas.

Ouça a explanação completa.