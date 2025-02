Bairro das Malvinas ganha novo semáforo para melhoria do trânsito

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) segue avançando com o projeto de modernização da sinalização viária da cidade. Nesta semana, um novo cruzamento semafórico foi instalado na Rua Francisco Lopes de Almeida, no bairro das Malvinas, com o objetivo de garantir mais segurança e fluidez no trânsito da região.

De acordo com o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para a mobilidade urbana e humana.

“Com o projeto superavançado, esse semáforo visa garantir a travessia e melhorar cada vez mais a mobilidade urbana e a mobilidade humana das pessoas que passam por aquela região”, destacou.

A instalação do novo semáforo faz parte de um planejamento estratégico da STTP para otimizar o tráfego em pontos críticos da cidade, reduzindo congestionamentos e proporcionando maior segurança para pedestres e condutores.

A superintendência reforça ainda a importância da colaboração dos motoristas para respeitarem a nova sinalização e contribuírem para um trânsito mais seguro.