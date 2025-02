A União lança livro com colunas do jornalista Agnaldo Almeida

Livraria A União realiza, na próxima segunda-feira (24), às 19h, o lançamento do livro “Deu no jornal”, coletânea de colunas do jornalista Agnaldo Almeida publicadas no Jornal A União entre 2012 e 2013. A data marca o aniversário de um ano da morte de Agnaldo.

A organização do livro é da jornalista e esposa Naná Garcez. A Livraria funciona no térreo do Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa.

Com mais de 50 anos de carreira no jornalismo, Agnaldo Almeida iniciou sua trajetória na década de 1970. A formação acadêmica se deu em Farmácia e Bioquímica, em 1976, na Universidade Federal da Paraíba, e o jornalismo, grande paixão, aprendeu na prática diária, inicialmente na sucursal do jornal Correio da Paraíba, em Campina Grande.

A partir de então passou por diversas funções, foi repórter, editor, redator e colunista em jornais impressos, rádios, TVs, revistas e internet. Também atuou como secretário de Comunicação Social do Governo do Estado na gestão de Ronaldo Cunha Lima, em 1990, e colaborou ativamente com a Associação Paraibana de Imprensa (API) e o Sindicato dos Jornalistas.

O livro traz uma pequena parte da sua produção, mas não menos importante. A coluna “Deu no jornal”, publicada semanalmente no Jornal A União entre 2012 e 2018, foi a última que Agnaldo escreveu.

Segundo Naná Garcez, organizadora da publicação, considerando sua vasta trajetória, a escolha desse recorte para publicação se deu porque “ela reflete o seu estilo profissional, criterioso nas abordagens sobre o que escrevia, com diversidade de temas e bastante pesquisa sobre fatos e personalidades. A coluna tinha ainda entrevistas, citações e dava espaço para o leitor expressar suas próprias opiniões. Outro aspecto é o desenho da página, algo importante para Agnaldo como editor: a escolha da fonte, o destaque do título, as imagens – fotos ou ilustrações”, afirma Naná no texto de apresentação.

No perfil de Agnaldo que a jornalista Beth Torres traça no livro, ela o destaca como “o eterno ombudsman do jornalismo paraibano”, função que, segundo Torres, ele acabava desempenhando na coluna.

“Consistia em uma análise crítica dos fatos noticiados e da forma como eram abordados, oferecendo aos leitores um material rico em contexto e reflexão. Ele reunia uma vasta pesquisa, contextualizava os temas e destacava nuances que muitas vezes passavam despercebidas, oferecendo ao público uma visão mais aprofundada das notícias. A cada edição, cuidava de cada aspecto da coluna: desde a revisão minuciosa, feita por um revisor de sua confiança, até o cuidado com a diagramação, tudo passava pelo crivo do seu rigor profissional”, conta Beth Torres, que trabalhou com Agnaldo no jornal A União.

Gonzaga Rodrigues, jornalista, membro da Academia Paraibana de Letras e amigo de Agnaldo, destaca no prefácio do livro que “Chega em boa hora uma ou a primeira seleta em livro do que Agnaldo Almeida deixou esparso na imprensa e em outros veículos. Ele resistia à ideia de publicá-los, sempre adiada pelo rigor da autocrítica. Numa leitura que leve à reflexão é quando o público que não o acompanhou mais de perto irá conhecer melhor o homem de pensamento que estava por trás do que escrevia e ensinava a escrever”. Gonzaga se refere a Agnaldo com um “partejador de talentos”, evidenciando sua importância na formação de jornalistas que com ele trabalharam.

Na orelha da publicação, Geovaldo Carvalho, jornalista e escritor, membro da Academia de Letras de Campina Grande, escreveu que “folgo em saber, como agora, a cada momento em que parte da memória de Agnaldo Almeida é resgatada, para que coevos e pósteros tomem conhecimento da importância desse grande jornalista na história da Imprensa Paraibana. O que também é uma espécie de homenagem ao jornalismo sério, inteligente e, sobretudo, ético na essência, tudo o que ele representou”.