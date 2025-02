Nesta terça-feira (18), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba (Sintep) realiza uma assembleia com a categoria para discutir questões relacionadas ao plano de cargos, carreira e remuneração, além de diretrizes operacionais das escolas e a nova lei das escolas integrais. O encontro acontece às 14h no Sindicato dos Bancários, em João Pessoa.

A professora Socorro Ramalho, representante do Sintep, destacou a importância da reunião como um espaço para esclarecer dúvidas e levantar pautas que serão apresentadas ao secretário de Educação do Estado, Wilson Filho, em audiência prevista para esta semana.

“A nossa assembleia de hoje à tarde no Sindicato dos Bancários, às 14 horas, vai reunir a direção do Sintep e a categoria para tirar dúvidas sobre o nosso plano de carreira, as diretrizes operacionais das escolas e a nova lei das integrais. Também vamos abordar questões que afetam o nosso dia a dia, como a distribuição de turmas e a dificuldade de manter efetivos e prestadores. Infelizmente, há gestores que priorizam apenas os prestadores de serviço, gerando insegurança entre os efetivos e contribuindo para um ambiente de trabalho prejudicial”, afirmou Socorro Ramalho.

Segundo a representante sindical, há denúncias de assédio moral em algumas escolas da rede estadual, e a assembleia servirá como um espaço para levantar essas questões antes da reunião com o secretário. “Ele, com certeza, não tem conhecimento de alguns trâmites, inclusive de assédio moral que está acontecendo nas escolas do Estado”, acrescentou.

A assembleia desta terça-feira antecede outra reunião que ocorrerá na próxima sexta-feira (21), em João Pessoa, ampliando o debate com a categoria sobre as demandas da educação estadual.